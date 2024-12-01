Bayburt'ta Kış Lastiği Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Bayburt'ta Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Bayburt\'ta Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Bayburt'ta şehirlerarası ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu denetleniyor.

01.12.2024 12:13
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Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Bayburt'ta trafik ekipleri tarafından şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar tek tek kontrol edildi. Ekipler, aynı zamanda uygulamada otomobil sürücülerine kış lastikleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik getirilen zorunluluğun başlamasıyla birlikte, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde kış lastiği denetimlerine başladı. Sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından önem arz eden uygulamayla ilgili soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla yapılan denetimlerde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araç lastiklerinin diş derinlikleri kontrol edildi.

"Kış lastiği kullanmak yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunludur"

Öte yandan, ekipler tarafından sürücülere bilgilendirmek maksadıyla verilen broşürlerde, şu bilgiler yer aldı:

"1 Aralık 2024 ve 1 Nisan 2025 tarihleri arasında ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği zorunla haldedir. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm'den, kamyon, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür." - BAYBURT

Kaynak: İHA

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