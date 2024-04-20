Bayburt\'ta Kurt Saldırısından Kaçan Büyükbaş Hayvanlar Drone İle Bulundu

Bayburt'ta kurt saldırısından kaçan büyükbaş hayvanlar jandarmanın drone destekli arama çalışmasında bulundu.
Aşağı Pınarlı köyünde Muhyettin Baştürk ve Galip Murad Türker isimli besicilere ait ahırlara gece kurtlar saldırdı. Kurt saldırısından kaçarak canını kurtaran 60 büyükbaş hayvan kayboldu.
Köylülerin aramasıyla 57 büyükbaş hayvan ahırdan çok uzağa gitmeden bulundu. 3 hayvanı bulamayan besiciler durumu jandarmaya bildirip, yardım istediler. Köyde drone ile arama çalışması başlatan Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kayıp hayvanlar köyün dağlarında bulundu. Bulunan hayvanlar besici Baştürk ve Türker'e teslim edildi. - BAYBURT
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Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-30' operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) 'Odacılar' olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.
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