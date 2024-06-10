Bayburt'ta minibüsle kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Bayburt'ta trafik kazası meydana geldi, minibüsle kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonun şoförü ile yanında bulunan bir kişi yaralanırken, minibüsün şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Arpalı beldesi Çiçekli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada kamyonun şoförü H.M.T ile yanındaki H.Ç, yaralandı. Minibüsün şoförü M.T ise kazayı yara almadan atlattı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan minibüs, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyondan yaralı olarak çıkarılan H.M.T ve Ç.K tedavileri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. - BAYBURT