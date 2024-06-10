Bayburt'ta minibüsle kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bayburt'ta minibüsle kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bayburt'un Arpalı beldesi Çiçekli Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, minibüsle kamyon çarpıştı. Kazada kamyonun şoförü ile yanındaki bir kişi yaralanırken, minibüsün şoförünün sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

10.06.2024 10:59
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Bayburt'ta trafik kazası meydana geldi, minibüsle kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonun şoförü ile yanında bulunan bir kişi yaralanırken, minibüsün şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Arpalı beldesi Çiçekli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada kamyonun şoförü H.M.T ile yanındaki H.Ç, yaralandı. Minibüsün şoförü M.T ise kazayı yara almadan atlattı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan minibüs, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyondan yaralı olarak çıkarılan H.M.T ve Ç.K tedavileri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta minibüsle kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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