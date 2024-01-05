Bayburt\'ta öğrenci servisleri denetlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon yolu Kayışkıran mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin güvenliği için servis araçları kontrol edildi, şoförlere gerekli uyarılar yapıldı.

Servis şoförlerinin yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını denetleyen ekipler, servis araçlarında bulundurulması zorunlu olan 'Dur' levhalarını kontrol ettiler, okul taşıtı logosunun olup olmadığını da incelediler.

Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, şoförlere hız uyarısında bulunarak, şehir içinde uyulması gereken azami hız sınırını hatırlattılar. Araçlarında can taşıdıklarını belirten şoförler ise kurallara uyduklarını söyleyerek, ekiplere kolaylıklar dilediler. - BAYBURT