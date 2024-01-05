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Bayburt'ta öğrenci servisleri denetlendi

Bayburt'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, öğrencilerin güvenliği için servis araçları kontrol edildi. Denetimlerde servis şoförlerine gerekli uyarılar yapıldı ve yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediği kontrol edildi. Ekipler, servis araçlarında bulunması zorunlu olan 'Dur' levhalarını ve okul taşıtı logosunu inceledi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı ve şoförlere hız sınırı hatırlatıldı. Şoförler ise kurallara uyduklarını belirterek ekiplere kolaylıklar diledi.

Bayburt\'ta öğrenci servisleri denetlendi
05.01.2024 - 09:21,
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon yolu Kayışkıran mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin güvenliği için servis araçları kontrol edildi, şoförlere gerekli uyarılar yapıldı.

Servis şoförlerinin yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını denetleyen ekipler, servis araçlarında bulundurulması zorunlu olan 'Dur' levhalarını kontrol ettiler, okul taşıtı logosunun olup olmadığını da incelediler.

Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, şoförlere hız uyarısında bulunarak, şehir içinde uyulması gereken azami hız sınırını hatırlattılar. Araçlarında can taşıdıklarını belirten şoförler ise kurallara uyduklarını söyleyerek, ekiplere kolaylıklar dilediler. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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