Bayburt'ta Ramazan Bayramı denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Ramazan Bayramı denetimleri devam ediyor

Bayburt\'ta Ramazan Bayramı denetimleri devam ediyor

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketlerine gelen vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Hayatla Yarışılmaz' kampanyası kapsamında trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirmeler yapılırken, dronlarla da trafik yoğunluğu denetlendi.

07.04.2024 17:56  Güncelleme: 17:58
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Ramazan Bayramı nedeniyle farklı illerden memleketlerine gelen vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için Bayburt İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yol kontrol ve denetimleri kesintisiz olarak devam ediyor. Denetimler dron ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Hayatla Yarışılmaz" mottosu kapsamında Bayburt'ta da vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapılarak broşür ve materyaller dağıtıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları bilgisi verilerek, emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı. Emniyet kemerini takan sürücülere teşekkür eden jandarma trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetinin ardından sürücülere broşürler verdi. Araç içerisindeki vatandaşların bayramı kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kent güzergahındaki kara yolları başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzurlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla dron ile trafik yoğunluğu denetlendi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Ramazan Bayramı denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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