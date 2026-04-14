Bayburt'ta narkotik ekiplerince yürütülen çalışmada 132 adet sentetik ecza maddesi ile 9,22 gram bonzai ele geçirildi, E.A. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çalışma kapsamında E.A. isimli şüphelinin üzerinde 132 adet sentetik ecza maddesi ile 9,22 gram sentetik kannabinoid bulundu.
Uyuşturucu maddelere ekiplerce el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi. - BAYBURT
Son Dakika › 3. Sayfa › Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?