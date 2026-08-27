Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu
Bayburt'ta 445 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Bayburt'ta polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, 64 parça halinde 445 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Durumundan şüphelenilen A.A. isimli şahıstan 64 parça halinde 445 gram metamfetamin ele geçirildi.
A.A. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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