Bayburt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Bayburt'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünce narkotik madde ticaretinin önlenmesi amacıyla 4 şahsın ortak yaşadığı eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 41,11 gram metamfetamin maddesi, 1,12 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu içmekte kullanılan 5 adet payp adı verilen aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BAYBURT