Bayburt'ta bir şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bonzai ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir kişi durdurularak arama yapldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Şahsa adli işlem yapıldı. - BAYBURT
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayburt'ta Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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