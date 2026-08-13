Bayburt\'ta Zabıta Denetimi

Bayburt'ta zabıta ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Denetimlerde ekmek ve unlu mamullerin belirlenen gramajlara uygunluğu kontrol edildi.

Halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan ekmek ve diğer unlu mamullerin gramajları tek tek tartılarak incelendi.

Ekipler, üretim alanlarının temizlik durumunu, personel hijyenini ve iş yerlerinin genel düzenini de denetledi. Fırınlarda kullanılan ekipmanlar ile çalışma alanlarının hijyen şartlarına uygunluğu gözden geçirildi.

Yapılan kontrollerde gramaj eksikliği tespit edilen ürünlerin üretildiği işletmelere ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.