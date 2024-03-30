Bayburt\'un Aksaçlı köyünde 3 yaşındaki çocuk dereye düşerek boğuldu

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Bayburt'un Aksaçlı köyünde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.

Bayburt Merkeze bağlı Aksaçlı köyünde kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe Kekeç'ten acı haber geldi. Kekeç'in cansız bedeni, evlerinden 800 metre uzaklıktaki derede bulundu.

Dışarıda oyun oynayan Yusuf Efe Kekeç'i bulamayan ailesi, oğullarını aramaya başladılar. Minik Yusuf Efe'nin hiçbir izine rastlayamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri köyün her yerinde minik Yusuf Efe Kekeç'i aradılar. Saatlerce süren aramaların sonucunda Yusuf Efe Kekeç'in cansız bedeni evlerine 800 metre uzaklıktaki derede bulundu.

Yusuf Efe Kekeç'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. - BAYBURT