Bayğaralar dosyasından aranan şüpheli Adana'da MİT ve polis operasyonuyla tutuklandı - Son Dakika
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Bayğaralar dosyasından aranan şüpheli Adana'da MİT ve polis operasyonuyla tutuklandı

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Bayğaralar dosyasından aranan şüpheli Adana\'da MİT ve polis operasyonuyla tutuklandı
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Adana'da polis ve MİT, 'Bayğaralar' suç örgütü dosyasından aranan şüphelinin Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana'da 'Bayğaralar' suç örgütü dosyasınca aranan bir şüpheli polis ve Milli İstihbara Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla yakalandı. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve MİT ekipleri 'Bayğaralar' suç örgütü dosyasından aranan H.Ö.'ün peşine düştü.

Yapılan teknik çalışmalar neticesinde söz konusu şüphelinin merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler eve yaptığı operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette götürülen H.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat TeşkilatıÇukurova3. SayfaGüncelPolisAdanaSon Dakika

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