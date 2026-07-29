Bayraklı’daki yangın büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bayraklı’daki yangın büyümeden kontrol altına alındı

Bayraklı’daki yangın büyümeden kontrol altına alındı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bayraklı’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale ederek alevlerin çevredeki işletmelere sıçramasını önledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bayraklı'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale ederek alevlerin çevredeki işletmelere sıçramasını önledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Oğuz Abay Caddesi'nde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde saat 12.40 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, 5 arazöz, 3 merdivenli araç ve 3 tonaj araçla kısa sürede bölgeye ulaşarak, içerisinde çok sayıda kamyonun bulunduğu iş yerindeki yangına dört ayrı noktadan müdahale etti.

Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçraması engellendi

Yangının iş yerinin farklı bölümlerine yayılmasını önlemek amacıyla üç merdivenli araç farklı noktalara konuşlandırılarak alevlere yüksekten de müdahale edildi. Ekipler, aynı zamanda yangın alanının bitişiğinde bulunan ve tır yedek parçaları satışı yapılan iş yerini korumak için yoğun çalışma yürüttü. Farklı noktalardan gerçekleştirilen koordineli müdahale sayesinde alevlerin çevredeki diğer işletmelere sıçraması önlendi.

Yangın sırasında iş yeri çalışanlarının öğle yemeği molasında olması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Bu sayede olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, İtfaiye, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayraklı’daki yangın büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika

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