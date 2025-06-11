Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor - Son Dakika
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Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

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Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
11.06.2025 08:01  Güncelleme: 08:29
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Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
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Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapanların tepkisini çeken radar uygulamalarına yeni düzenleme geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hız sınırlarının ve yerleşim yerlerinin uygunsuz olduğu yönündeki şikayetler üzerine bir inceleme komisyonu kurulduğunu ve hız uyarı levhalarının tekrar gözden geçirileceğini açıkladı.

Kurban Bayramı için memleketlerine ve turistik beldelere seyahat edenlerin tepkisini çeken konulardan birisi radar uygulamasıydı. Özellikle mahalli yerleşim yerlerine girişlerde aniden değişen hız sınırlarında direksiyon kontrolünü ayarlayamayan bazı sürücüler radara yakalanmıştı. Bazı bölgelerde ise hız sınırı ve yerleşim yerinin uygunsuz olduğu yönünde şikayetler gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapanları isyan ettiren radarlı hız denetimleri konusunda yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

HIZ SINIRI LEVHALARI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yerlikaya, "tuzak kuruluyor" tepkileri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, kara yollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek" bilgisini paylaştı.

HIZ SINIRI 140 OLAN YOLLARDA HİÇ ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMADI

Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazasının meydana geldiğini, 44 kişinin öldüğü ve 6 bin 370 kişinin yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanı, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazalarının çok daha az yaşandığını, hız sınırı 140 olan otoyollarda hiç can kaybı olmadığını kaydetti.

Radar uygulamasının daha seyrek olduğu ve hız sınırının 50 ile 80 km arasında değiştiği yerlerde 22, hız sınırının 90 ile 110 km arasında değiştiği yerlerde ise 20 kişinin hayatını kaybettiğini bilgisini verdi. Yerlikaya, beş günlük Kurban Bayramı tatili boyunca günde ortalama 500 bin 704 aracın denetlendiğini ve 15 bin 153 araca hız cezası verildiğini belirtti.

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 14714789Asd:
    millet cezaları yedikten sonramı düzenleme geliyor devlet halkına tuzak kuramaz devlet şeffaf olmalı devlet ana baba olmalı 200 16 Yanıtla
  • 123123As:
    hahahhaa cukka cebe indi şimdi kontrol edilcek doğrumu hatalimi diye 98 13 Yanıtla
  • kenan sar:
    deve kadar deliği iğne ile kapatmaya çalışıyorsunuz 91 4 Yanıtla
  • Taner Kara:
    Kesilen cezalar peki ne olcak deneme yanılmayla ismi olur 61 9 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    En azından uyarıları dikkate alıyorlar.İnşallah düzfün bir ayarlama yaparlar. 38 19 Yanıtla
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