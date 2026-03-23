Bayram Denetimlerinde 119 Aranan Şahıs Yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayram Denetimlerinde 119 Aranan Şahıs Yakalandı

Bayram Denetimlerinde 119 Aranan Şahıs Yakalandı
23.03.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bayram süresince yapılan denetimlerde 119 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bayram süresince yaptığı trafik denetim ve uygulamalarında çok sayıda araç, şahıs ve mesken sorgulanarak 119 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 günlük bayram tatili süresinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, trafik kazalarının önlenmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetim ve uygulama faaliyeti icra etti. Faaliyette 499 araç, 6 adet dron, asayiş, trafik ve otoyol jandarması timlerinden oluşan bin 611 personel yer aldı.

Gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 81 bin 250 şahıs, 24 bin 626 araç sorgulandı, 288 iş yeri, 147 metruk bina ile 117 park kontrol edilerek 119 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda 32 yabancı uyruklu şahsa izin belgesiz seyahat etmekten adli ve idari işlem uygulanırken 26 gram esrar, 29 gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram Denetimlerinde 119 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:36:32. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram Denetimlerinde 119 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.