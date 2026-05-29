Bayram Dönüşü Tekirdağ\'da Trafiği Kilitledi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla Tekirdağ- İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayram tatilinin sona ermesine kısa süre kala İstanbul başta olmak üzere çevre illere dönüşe geçen sürücüler, Tekirdağ güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunun öğle saatlerinden itibaren arttığı gözlenirken, bazı kavşaklarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde polis ekipleri sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için önlem aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki 7 ana ışıklı kavşakta denetim ve trafik akışını sağlamak amacıyla görev yaptı.

Kent genelinde trafik akışının kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için 30 ekip ve 82 trafik personelinin sahada görev yaptığı öğrenildi. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda uyardı.

Özellikle Marmaraereğlisi geçişi ile Yeniçiftlik ve Beyazköy kavşaklarında trafik zaman zaman tamamen dururken, araç yoğunluğunun akşam saatlerine doğru daha da arttığı görüldü.

Yetkililer, bayram dönüş trafiğinin pazar günü boyunca da devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. - TEKİRDAĞ