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Bayram dönüşünde Düzce'den 96 bin 711 araç geçti

DÜZCE - Ramazan Bayramı dönüşü devam ederken, yoğunluğun başladığı andan itibaren Düzce'den 96 bin 711 araç geçiş yaptı.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde dönüş yoğunluğu artarak devam ediyor. Trafik durma noktasına gelirken trafik ekipleri de güzergahta kaza olmaması için denetimlerini sürdürüyor. Karayolları ekiplerince yapılan kontrollerde ise 12 Nisan Cuma saat 12.00 itibari ile İstanbul istikametine dönüş yoğunluğu başladı. Düzce'den bayram dönüş yoğunluğunda ilk günde 96 bin 711 araç geçil yaparken, sayının pazar gününe kadar 500 bine yaklaşması bekleniyor. Düzce'deki bayram yoğunluğu ise havadan dron ile görüntülendi.