Cezaevi İzniyle Çıkan Zanlı 3 Kişiyi Bıçaklayıp Kaçtı

28.05.2026 10:26
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden bayram iznine çıkan şüpheli, aynı evde bulunduğu 3 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Termal dronla aranan zanlı bugün yakalandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden bayram iznine çıktığı iddia edilen ve aynı evde bulunduğu 3 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli, ekipler tarafından gece saatlerinde termal dronla arandı. Zanlı bugün yakalanırken, bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden bayram izni için dışarı çıktığı öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan 3 kişiye bıçakla saldırdı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kentsel dönüşüm alanında "termal dron" ile arandı

Kaçan şüphelinin, Dereboğazı mevkisinde yer alan Cedit kentsel dönüşüm projesi şantiye alanına saklandığı ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Girişi tehlikeli olan, uçurum ve açıklıkların bulunduğu yüksek kesimlerde ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, gece karanlığında şahsın izini bulabilmek için bölgeyi termal dron ile havadan taradı ancak gece saatlerinde yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamadı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, aranan şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

