Bayram öncesi sıkı denetim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde çikolata, şeker ve lokum satışı yapılan iş yerlerinde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Bayrama sayılı saatler kala çalışmalarını sürdüren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri; Haşimiye Meydanı, Akarbaşı Caddesi ve kentteki büyük marketlerde denetim yaptı. Özellikle bayram alışverişlerinin yoğunlaştığı noktalarda gerçekleştirilen kontrollerde çikolata, şeker ve lokum ürünleri tek tek incelendi.

Denetimlerde ürünlerin hijyenik şartlarda satışa sunulup sunulmadığı, son kullanma tarihleri, ambalaj durumları ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına işletmelerde detaylı incelemelerde bulunan ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıları yaptı. - ŞANLIURFA