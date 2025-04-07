Bayram Sevinci Yangınla Sona Erdi - Son Dakika
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Bayram Sevinci Yangınla Sona Erdi

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ailenin bayram tatili yangınla hüsrana dönüştü, evleri yandı.

07.04.2025 10:47
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Kütahya'da yangın, bir ailenin bayram sevinci hüsrana çevirdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy'de çıkan yangın, bir ailenin bayram sevincini hüsrana çevirdi. Bursa'da ikamet eden ve bayram tatili için köyüne gelen Hacer Çelik'in evi, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 5 Nisan Cuma saat 19.00 sıralarında Kasım Çelik'e ait tek katlı evde çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, içeride bulunan Hacer Çelik can havliyle dışarı çıkmayı başardı. Yangını gören köylüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı iki arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla ekipler, alevlerin çevredeki evlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba harcadı. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Hacer Çelik, "Bayram tatili için köye gelmiştik. Kızlarım komşuya gitmişti, ben de dayımlardaydım. Eve geldiğimde çatıdan çıtırtılar geliyordu, ardından kötü bir koku fark ettim. Tavan aniden çökmeye başladı, çok korktum. Hemen dışarı fırlayıp komşulara haber verdim. İtfaiyenin numarasını bilemedim. Koca evim bir saat içinde yandı, hiçbir şey yapamadık," dedi.

Çelik, yurt dışında çalışan eşinin haberi alır almaz aradığını belirterek, "Eşim, 'Komşulara yangın sıçramasın, kepçeyle yıkın; mala gelsin, cana gelmesin' dedi" ifadelerini kullandı.

Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bayram Sevinci Yangınla Sona Erdi
Kaynak: İHA

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