Bayram tatili dönüşünde trafik denetimleri arttı - Son Dakika
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Bayram tatili dönüşünde trafik denetimleri arttı

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Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinin son gününde trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Tatil dönüşünde şehirlerarası yollarda araçlar tek tek durdurularak evrak kontrolü yapıldı ve sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, kemerlerini takan sürücülere ikramlarda bulunuldu ve araçlardaki çocuklara kırmızı düdük verildi.

23.06.2024 12:54
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilin sonuna gelindi. Memleketlerine veya tatile giden vatandaşlar dönüş yolcuğuna geçti. Tatil boyunca trafiğin ve sürücülerin güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yollarda denetimlerini artırdı. Uygulamada araçlar ekipler tarafından tek tek durduruldu ve evrakları kontrol edildi. Sürücüler hız ve emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına karşı uyarıldı. Bilgilendirici broşürlerin yanı sıra kemerlerini takan sürücülere hediye olarak ikramlarda bulunuldu. Aynı zamanda araçlardaki çocuklara kırmızı düdük verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram tatili dönüşünde trafik denetimleri arttı - Son Dakika

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