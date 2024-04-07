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Bayram tatili yolunda hız yapan sürücülere geçit yok

BOLU - Bolu İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sorumlu bulunduğu bölgelerde denetimleri sıkılaştırdı. Bayram tatili için yola çıkan ve kurallara uymayan sürücüler radar ve dron ile denetleniyor.

Bayram tatili için yola çıkan sürücüler, Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu geçişinden gidecekleri illere geçişlerini sağlıyorlar. Sürücülerin sık kullandığı Mudurnu-Nallıhan- Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sıkılaştırdı. Mudurnu geçişinde jandarma trafik ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Hız kontrol radarı sayesinde bayram tatili yolunda hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere göz açtırılmıyor. Radarın sahip olduğu teknoloji sayesinde gece-gündüz hız yapan sürücüler tespit ediliyor. 24 saat bölgede denetimlerini sürdüren ekipler, dron ile trafiği havadan kontrol ederek, herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ediyor. Tatilcilerin rahat bir yolculuk yapması için bölgede teyakkuzda bulunan ekipler, Ramazan Bayramı tatili boyunca tam kapasite çalışacak.