Bayram tatilinde 824 trafik kazası: 6 ölü, 1327 yaralı - Son Dakika
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Bayram tatilinde 824 trafik kazası: 6 ölü, 1327 yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin 3. gününde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili açıklama yaptı. 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede, 824 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 1327 kişi yaralandı. Ayrıca, 375 bin 311 araç denetlendi ve 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde ise toplamda 22 kişi hayatını kaybetti, 4043 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

18.06.2024 08:42
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- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatilinin 3. günü 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede, 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 327 kişi yaralandı. 375 bin 311 araç denetlendi. 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram tatilinde 824 trafik kazası: 6 ölü, 1327 yaralı - Son Dakika

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