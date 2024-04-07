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Bayram nedeniyle evinde temizlik yapan kadın, 5. kattaki camdan düşerek yaşamını yitirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 5. kattaki evinin camını silerken düşen kadın hayatını kaybetti.

AlapIı Tepeköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında ikamet eden Ayşe Y. evinde bayram temizliği yapmak istedi.

Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybederek 5. kattan yere beton zemine düştü.

Çevredeki bulunan vatandaşların İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayşe Y.ın düştüğü yere ulaştı. Ağır yaralı kadın, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen yaralı kadın kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.