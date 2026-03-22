Bayramda Kanlı Olay: Kadın Kocasını Öldürdü

Muş'un Hasköy ilçesinde 5 çocuk annesi kadın, kocasını bayram günü bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgilere göre, Düzkışla beldesinde Yeliz B. isimli kadın, kocası Seyithan B.'yi bayram günü bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Seyithan B. kurtarılamayarak hayatını kaybederken, karısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - MUŞ
