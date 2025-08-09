Bayramiç\'te Orman Yangını Hasar Tespiti Başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangın sonrasında ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise çalışmalar hakkında yayınladığı açıklamada "Saçaklı köyünde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana sıçradı. Saçaklar köyünde ise yapılan çalışmaları ve diğer bölgelerdeki çalışmalara dair bilgiler veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; "Çalışmalar orman yangını sonrası ekipleri ile hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Çalışmaların tamamlandığı Saçaklı köyünde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Diğer köylerde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE