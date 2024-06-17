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Bayramın birinci günü kaybolan çocuğun cesedi gölete bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın birinci gününde kaybolan 11 yaşında ki çocuğun cesedi su göletinde bulundu.

Alınan bilgilere göre ilçeye bağlı Dardağan köyünde 11 yaşında ki Mustafa Buğday'dan uzun zaman haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri köy içinde ve çevrede yaptığı arama çalışmasında bir göletin kenarında çocuğa ait olduğu tahmin edilen elbiseye ulaşıldı. Ekipler tarafından göletin suyu su motorlarıyla boşaltıldı, gece geç saatlere kadar yapılan çalışma sonucu suyun çekilmesiyle küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.