Bayrampaşa'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Bayrampaşa\'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Ablasını işten çıkaran müdürü bıçaklayan şüpheli, polisteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

08.03.2025 16:55
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Bayrampaşa'da ablasını işten çıkardığı iddiasıyla firma müdürünü defalarca kez bıçaklayan şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir şahıs, ablasının çalıştığı yere gelip sürekli para istemiş firma sahiplerinin de para isteyen kardeş nedeniyle kadını işten çıkardığı iddia edilmişti. Ablasının işten çıkarılmasının ardından şüpheli, bir süre iş yerine gelerek rahatsızlık çıkarmış ardından firma sahipleri şahıstan şikayette bulunmuştu. Tekrar iş yerine gelen şüpheli, firmanın önünde bekleyerek müdür G.A.'yı defalarca kez bıçaklayıp kaçmıştı. Saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansımış, ağır yaralanan firma müdürü, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından ise saldırı ile ilgili çalışma başlatılmıştı.

Saldırgan adli makamlara sevk edildi

Yapılan çalışmaların ardından G.A. ve şüpheli S.A. arasında iş konusu ile alakalı tartışma yaşandığı bu tartışmaya dayalı olarak olayın gerçekleştiği belirlendi. Yürütülen saha araştırmasından sonra şüphelinin belirli bir adresinin olmadığı tespit edilirken, şahıs aynı gün Fatih'te yakalandı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.A. emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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