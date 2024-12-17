Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti

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Bayrampaşa'da iş yeri arazisinin çevresindeki tellerin kopması sonucu, yaklaşık 10 metreden düşüp kanlar içinde kalan iki erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

17.12.2024 07:57  Güncelleme: 08:16
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Bayrampaşa'da gece saatlerinde, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

10 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜLER

Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılarak kanlar içinde kalan şahısları gören vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emin çetiner:
    o saatte orada ne işleri var hırsızlık olayımıdı acaba 21 10 Yanıtla
  • Gurbet Canbaz:
    Gördün mü hırsızlık oldunu insanlari bilip bilmeden yargılama otryorlarmis tel koplus ölmüşler boş yorum yapma 6 9 Yanıtla
  • Zafer El:
    o saatte dışarda ne işiniz var insan oğlunun anlamadığı şey gündüz insanların gece farklı canlıların bunu benimseyemedi insanoğlu 2 5 Yanıtla
  • Mert kursun :
    içki alem mangal işin sonu sarhoş gittiler öbür tarafa 0 2 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    adamları sabah fark etmişler :( 0 1 Yanıtla
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