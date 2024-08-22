Bayrampaşa'da gasptan kaçan kişinin sığındığı markete saldırı kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da gasptan kaçan kişinin sığındığı markete saldırı kamerada: 4 yaralı

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İstanbul Bayrampaşa'da akşam saatlerinde gasp girişimine uğradığı iddia edilen bir kişi, bir markete sığındı. Şüpheliler, market sahibi ve adama saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 4 kişinin yaralandığı olayın failleri polis tarafından aranıyor.

22.08.2024 10:14
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Bayrampaşa'da gasptan kaçan kişinin sığındığı markete saldırı kamerada: 4 yaralı

Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da akşam saatlerinde gasp girişimine uğradığı iddia edilen adam bir markete sığındı. Şüpheliler, market sahibi ve adama saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 4 kişinin yaralandığı olayın failleri polis tarafından aranıyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 32'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir grup sokakta yürüyen bir kişiyi gasp etmeye çalıştı. Gasptan kaçan kişi sokak üzerinde bulunan bir markete girdi. Dükkana gelen kalabalığı uzaklaştırmak isteyen market sahibi bir anda grubun saldırısına uğradı. Kalabalık grup taşlar, sopalar ve sandalyelerle markette bulunan market sahibi, market sahibinin annesi ve diğer iki kişiye saldırdı. Saldırı sonrasında şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlatıldı. Saldırı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa\'da gasptan kaçan kişinin sığındığı markete saldırı kamerada: 4 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da gasptan kaçan kişinin sığındığı markete saldırı kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da gasptan kaçan kişinin sığındığı markete saldırı kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
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