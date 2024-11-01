Bayrampaşa'da İSTAÇ Aracı Yokuştan Kayarak 8 Araca Çarptı

Bayrampaşa'da yokuştan kayan İSTAÇ aracı 8 araca çarptı: 5 yaralı
İSTANBUL - Bayrampaşa'da Şehir parkı caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 araca zarar verdi. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.
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