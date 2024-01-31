Bayrampaşa\'da \'Badem\' adlı kedinin ölümüne neden olan sanığa 2 yıl hapis cezası

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Bayrampaşa'da 'Badem' adlı kediyi yakalayıp poşete koyduğu ve tekmeler atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Bayrampaşa'da 22 Ekim 2023'de 'Badem' isimli sahipli kediyi yakalayarak poşete koyduğu, daha sonra sokağa fırlattığı kediye tekmeler atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 50.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yunus Can ve müşteki Ebru Dilaver hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukatı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı da katıldı.

"Bize araba çarptığını söyledi, GBT sorgulaması ve kaba üst aramasını yaptık"

Duruşmada tanık olarak dinlenen bekçi T.U., olay günü sabaha karşı devriye görevi sırasında bir kepenk sesi gelmesi üzerine sesin geldiği sokağa doğru geçtiklerini söyleyerek, "Gittiğimiz yerde cansız bir kedi bulunuyordu, çevresinde de sanığı gördük. Bize araba çarptığını söyledi, GBT sorgulaması ve kaba üst aramasını yaptık. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Kedi cansız bir halde, yaşam belirtisi göstermiyordu, ağzından da kan geliyordu. Sanık, 'kedi ölmüş, ben bunu çöpe atayım' dedi. Biz karışmamasını söyledik ve oradan uzaklaştırdık. Sanık, kedinin ölüsüne bir zarar vermesin diye bir karton parçasına koyup veterinerin önüne bıraktık. Birkaç gün sonra da haberlerde görünce şahsı tespit edip olay hakkında ifademizi verdik" şeklinde konuştu.

"Herhangi bir şiddet uygulamış olsaydım benim üzerimde de kan lekesi olurdu"

Duruşmada savunma yapan sanık Yunus Can, "Ben herhangi bir şiddet uygulamış olsaydım benim üzerimde de kan lekesi olurdu. Önceki ifademde araba çarpmasın diye kediyi ittirdiğimi söylemiştim" dedi.

"Bugün hayvana bunları yapan yarın insana da yapar"

Müşteki Ebru Dilaver beyanında, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bugün hayvana bunları yapan, yarın insana da yapar, ileride bizlere de zarar verebilir. Dosyada bilgilerim mevcut olduğu için tehdit altındayım, bu kişinin ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

"İnsan kendi vasfında olanı söyler"

Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Olayı olduğu gibi aktardım, ortada bir şiddet, taş, sopa yok. Şiddeti gösteren bir delil yok. Kedi, sokak kedisidir. Tasması yok, boynunda cep telefonu yazardı. Kedi, sokaktan aldığım bir kedidir. Ayrıca, ben sokak kedilerini beslemekte ve tedavisini yaptırmaktayım. Hatta veterinerde buna ilişkin kayıtlar mevcuttur. Sabıkam temizdir, insan kendi vasfında olanı söyler. Kimseyi tehdit edecek bir halim yoktur. Beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

2 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yunus Can'ın 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanık Can'ın 'hırsızlık' suçundan kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebru Dilaver'in polis merkezine gelerek sahipli olan 'Badem' isimli kedisinden uzun süredir haber alamadığını, kamera sistemlerini kontrol ettiğinde tanımadığı bir şahsın kedisini, poşetin içerisine atarak götürdüğünü söylediği anlatıldı.

Olay yeri ve çevresine ait kamera kayıtları incelemesine yer verilen iddianamede, şüpheli Yunus Can'ın kediyi yakalayarak poşete koyduğu, götürdükten sonra kediyi sokağa fırlattığı ancak bir süre sonra gelerek kediye tekme attığı ve kedinin yerde hareketsiz şekilde kaldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Can'ın müşteki Dilaver'e ait kediyi gece vakti aldığı, sahipli hayvana tekme attığı ve böylece zarar verdiği aktarıldı.

İddianamede şüpheli Yunus Can'ın 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'gece vakti hırsızlık' suçlarından toplamda 2 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL