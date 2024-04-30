Bayrampaşa'da motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Bayrampaşa'da motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Bayrampaşa O3 Karayolu'nda tek tekerlek üzerinde uzun süre ilerleyen motosikletli, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Olay, 27 Nisan Cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

30.04.2024 01:26
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Bayrampaşa'da motosikletlinin tek tekerlek üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa O3 Karayolu'nda uzun süre tek tekerler üzerine ilerleyen motosikletli yürekleri ağızlara getirdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Olay, 27 Nisan Cumartesi gece saatlerinde, Bayrampaşa O-3 Karayolu'nda meydana geldi. Aksaray istikametine giden motosikletli, tek tekerlek üzerinde ilerlemeye başladı. Uzun süre tek tekerlek üzerinde seyreden motosikletli, araçların arasından da bu şekilde geçti. Motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa\'da motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA

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