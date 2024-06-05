Bayrampaşa'da Plastik Hammadde İmalatı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

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Bayrampaşa'da sabahın erken saatlerinde plastik hammadde üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Arka taraftaki binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Bayrampaşa Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan plastik hammadde imalatı yapan iş yerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın arka tarafındaki binaya da kısmen sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına vinç ve merdiven yardımıyla köpük ve su ile müdahalede bulundu. Yangın sırasında binadan gökyüzüne yükselen siyah dumanlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olarak olay yerinde bekledi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken binada hasar meydana geldi. - İSTANBUL