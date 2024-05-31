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Bayrampaşa'da şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftara çarpan sürücü tutuklandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan grubun arasından geçtikten sonra geri geri gelirken bir taraftara çarpıp yaralanmasına neden olan ve ardından kaçan sürücü tutuklandı.

26 Mayıs'ta akşam saatlerinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların olduğu kalabalığın arasından geçtikten sonra ara sokağa dönen sürücü geri geri gelip; elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara çarpmış, savrularak yere düşen Tunç yaralanırken, sürücü ise gaza basarak kaçmıştı. Yaralı adam hastaneye kaldırılmış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda, aracın plakası belirlenmiş, kimliği tespit edilen sürücü M.M.T. isimli şahıs ise kısa sürede yakalanmıştı. Kasten yaralama suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.