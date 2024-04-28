Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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İstanbul Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

28.04.2024 10:48
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Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 26 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, İ.Ü., G.Ü., C.P. ve B.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılana aramalarda, 10 kilogram 62 gram bonzai, 146 gram AMF diye tabir edilen uyuşturucu madde, bin 9 adet sıvı uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 14 bin 245 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden C.P.'nin sorgulamasında, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Öte yandan, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca İ.Ü., G.Ü. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.D. ve C.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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