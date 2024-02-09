Bayrampaşa\'da Yol Verme Tartışmasında Hayatını Kaybeden Gencin Darp Edildiği ve Bıçaklandığı Anlar Görüntülendi

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Bayrampaşa'da yol verme tartışmasından çıkan kavgada hayatını kaybeden gencin darp edildiği ve bıçaklandığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçen cumartesi gecesi Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre motosikletle seyir halinde olan Muhammed Oral (23) ve S.A (26) ile motosikletli 2 şahıs arasında yol verme meselesi nedeniyle kavga çıkmıştı. Motosikleti kullanan Y.Y. (17), R.U. (19) ve K.A. (16), tartıştıkları M.O.'yu vücudunun farklı yerlerinden bıçaklamış, ağır yaralanan M.O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 3 saldırgan olaydan sonra kaçmıştı. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Y.Y., R.U. ve K.A'yı yakalamıştı. Delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları iddia edilen L.K. (45) ve Ö.D. (15) de polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. 3 saldırgan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, gözaltına alınan L.K. ve Ö.D ise serbest bırakılmıştı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Muhammed Oral'a bir kişinin yumruk attığı, ardından Y.Y.'nin de bıçaklamaya çalıştığı görülüyor. Araya giren bir vatandaş engellemeye çalışırken bir şüpheli yumruk atıyor, daha sonra da Y.Y. Muhammed Oral'ı bıçaklıyor. Bıçaklanan Muhammed Oral'ın arkadaşı tarafından götürüldüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. - İSTANBUL