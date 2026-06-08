Bayrampaşa'da 20 KG Kokain Operasyonu - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 20 KG Kokain Operasyonu

08.06.2026 09:42  Güncelleme: 09:47
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İstanbul Bayrampaşa'da bir araca düzenlenen operasyonda 20 kilo 520 gram kokain bulundu, sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir araca düzenlenen operasyonda 20 kilo 520 gram kokain ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili yakın takibe aldı. Uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Kocatepe Mahallesi'nde seyir halindeki araca operasyon düzenlendi. Operasyonda otomobil sürücüsü H.A. (28) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 19 adet kalıp halinde toplam 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan H.A. emniyete götürüldü. Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayrampaşa, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da 20 KG Kokain Operasyonu - Son Dakika

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