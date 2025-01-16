Kayseri'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, baza içerisinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 7 farklı 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'nün (31) adresini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.Ö.'yü baza içinde saklanırken buldu. Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Baza İçinde Saklanan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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