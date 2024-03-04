BBP Aydın İl Başkanı Hakan Erol Trafik Kazası Geçirerek Yaralandı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ardından BBP Aydın İl Başkanı Hakan Erol da trafik kazası geçirerek yaralandı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları için bulunduğu Tokat'ta trafik kazası geçirdi. Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Genel başkanın kaza haberinin ardından bugün akşam saatlerinde BBP Aydın İl Başkanı Hakan Erol'un içinde bulunduğu araca, Doğu Gazi Bulvarı üzerinde başka bir aracın arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada Aydın İl Başkanı Hakan Erol hafif şekilde yaralandı. Erol, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir galvaniz kaplama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, G.D. ve K.E. adlı sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan bir kadın ve bir çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi olarak akan kanalizasyon gösterildi. Saldırganın tehditlerle büyüyen tartışmanın ardından ateş açtığı belirtildi.
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Toygar, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkarak oturduğu evin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Toygar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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