Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bedri Usta\'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Ünlü Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu, İstanbul Ataşehir'deki lüks bir rezidansın 20'nci katından düşerek hayatını kaybederken olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aydoğdu'nun komşularının gece yarısı bir feryat üzerine pencereye koştukları ve genç adamın cansız bedeniyle karşılaştıkları öğrenilirken polis ekipleri olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

24.11.2024 10:53
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde önceki akşam korkunç bir olay meydana geldi. Ünlü Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu oturduğu lüks rezidansın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun ölümü sırasında komşularının çığlıklar duyduklarını ifade ettikleri öğrenilirken, polisin sır ölümle ilgili soruşturma başlattığı ifade ediliyor.

Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta önceki gün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre adının Orhan Aydoğdu olduğu öğrenilen şahıs, rezidansın 20'nci katındaki daireden zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Orhan Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

BİR SÜREDİR AİLESİNDEN AYRI YAŞIYORDU

Hayatını kaybeden şahsın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Olay yerine 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü. Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

KAZA MI YOKSA İNTİHAR MI?

Öte yandan Aydoğdu'nun komşularının gece yarısı bir feryat üzerine pencereye koştukları ve genç adamın cansız bedeniyle karşılaştıkları öğrenildi. Emniyet'in olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattığı kaydedildi.

Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Orhan Aydoğdu, Ataşehir, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Polis, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    Allah zahmet eylesin inşallah 0 9 Yanıtla
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