Belçika'da Tren ve Okul Otobüsü Çarpıştı

Belçika'da tren ile okul otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'e 23 kilometre uzaklıktaki Buggenhout kasabası yakınlarındaki hemzemin geçitte bir tren, okul otobüsüne çarptı. Belçika Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada 2'si genç 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında otobüs şoförü ile bir öğrencinin ebeveyninin de bulunduğunu aktaran Crucke, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Bernard Quintin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Belçika'da 2025 yılında meydana gelen benzer bir kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2020'den bu yana benzer kazalarda kaydedilen en düşük can kaybı olduğu bildirildi. - BRÜKSEL