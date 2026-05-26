Belçika'da Tren ve Okul Otobüsü Çarpıştı

26.05.2026 13:33
Belçika'da trenin okul otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'e 23 kilometre uzaklıktaki Buggenhout kasabası yakınlarındaki hemzemin geçitte bir tren, okul otobüsüne çarptı. Belçika Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada 2'si genç 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında otobüs şoförü ile bir öğrencinin ebeveyninin de bulunduğunu aktaran Crucke, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Bernard Quintin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Belçika'da 2025 yılında meydana gelen benzer bir kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2020'den bu yana benzer kazalarda kaydedilen en düşük can kaybı olduğu bildirildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Belçika, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

