Belediye Başkan Yardımcısı Özgüven hakkında uyuşturucu soruşturması açıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla soruşturma başlattı. Adli Tıp incelemesinde Özgüven'in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA maddeleri tespit edildi.
Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Adli Tıp incelemesinde Özgüven'in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.
Kaynak: İHA
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