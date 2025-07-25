Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kontrol tedbiri kaldırıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Belediye Başkanına Rüşvet İddiasıyla Yürütülen Soruşturmada Adli Kontrol Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?