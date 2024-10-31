Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz! - Son Dakika
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Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz!

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Zonguldak'ta Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a (51) belediye çalışanı Duygu K.'ye (32) 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'cinsel taciz' suçlarından yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesinin yapılan itirazı reddetmesiyle kesinleşti. Demirtaş, Eskişehir'de gözaltına alındı.

31.10.2024 12:52  Güncelleme: 13:02
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Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Demirtaş hakkında, 'Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında Ereğli 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında suçlamaları reddederek, olayın siyasi kumpas olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Demirtaş'ın 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ İTİRAZI REDDETTİ

Demirtaş'ın avukatları, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığındanö ifadelerine yer vererek başvurunun reddine karar verdi.

Böylece, Ereğli 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu. Kararın kesinleşmesi sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Demirtaş, dün Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Demirtaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz!

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • B BAYRAKTAR:
    Abi siciliniz ve düşğnceleriniz temiz değilse ülkenin hiç bir noktasında yönetici olmayın. Sonra uçkurunuzun bedelini bu halk ödüyor. 143 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yolda görsem selam vermeyeceğiz adam belediye başkanı olursa olacağı bu ulke bitmiş ACİLEN SEÇİME GİTMELİYİZ 42 41 Yanıtla
  • Kadir Kalender:
    Neden hangi partiden seçildiğini vs. yazmıyorsunuz? İşinize gelince hemen parti isimlerini veriyorsunuz, yanlı haber yapıyorsunuz sürekli. Habercilik adaletli olmak demektir, hiç bir partiye yakın olmamanız gerekir…. 64 6 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    idam şart zıvanadan çiktıklar iyice .edep yahu ne hale döndük . ya cezalar çok ağır olmalı yada daha çok görürüz böyle şeytan kılıkları 45 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    akp arkadaşlar pistte görelim CHP olsa susmazdınız haydi bakalım aynı performansı bekliyoruz... 39 6 Yanıtla
  • Türk Ak:
    EREGLİDE NORMAL,EYVAHHHHH ALLAHIM SEN ÜLKEME YARDIM EYLE YÜCEL SARIMOLLAOGLU 25 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Siyasilere cibiliyet testi şart Seçmenede biraz şuur kursu 24 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ülke Neler Yapıyor 15 6 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    ses kaydinida ekleseydjn, dinleseydik, ona göre karar verirdik 5 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    gene sudem melis gene boş bi yorum bir sudem iki ferhat atın bunları içeri yada dışarı 6 1 Yanıtla
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