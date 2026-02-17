Suç örgütü davasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi: "Akpolat kendi isteğiyle Avcılar Belediye Başkanına seçim çalışmalarında kullanması için araç verdi"

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü haftasında Aktaş'ın erkek kardeşi Tekin Aktaş savunma yaptı. Aktaş, "Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendi isteğiyle Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya seçim çalışmalarında kullanması için araç verdi. Aktaş, alacaklarımızın tamamının ödenmesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Oya Tekin ve Celal Tekin'le görüştü" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıklı davaya 4'üncü haftasında devam edildi. Duruşma, yaklaşık 1 saatlik verilen aranın ardından tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam etti.

"Aktaş suç örgütü lideri değil, benim ağabeyimdir"

İddianamede örgüt üyesi Tekin Aktaş ile suç örgütüne ait Bilginay Temizlik Hizmetleri şirketinin örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda ortaklığını yaptığı şirketler vasıtası ile belediyelerde ihalelere katılarak, örgütün ihaleleri almasında doğrudan etkide bulunduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi tutuksuz sanık Ramazan Murat Aktaş savunma yaptı. Aktaş, "Kardeşimle ilk şirketimizi 2005 yılında kurduk. Bilginay Temizlik şirketini kardeşimle beraber satın aldık. Örgüte üye olma suçlamasına ilişkin ise şunu demek isterim; ailem, ağabeyim ve şirket çalışanlarım arasında bir örgüt ilişkim yoktur. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü lideri değil, benim ağabeyimdir. Bilginay şirketinin ortağıyım. İhale süreçlerimiz Tekin Aktaş tarafından yönetilmektedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Akpolat kendi isteğiyle Avcılar Belediye Başkanına seçim çalışmalarında kullanması için araç verdi"

İddianamede Aziz İhsan Aktaş ve örgüt üyesi Doğan Aktaş'la yüksek miktarda para transferi içerisinde olduğu, Aktaş'a ait bazı firmaların ortağı olduğu belirtilen Aktaş'ın erkek kardeşi Tekin Aktaş ise savunmasında, "Hukukçulardan, akrabalardan oluşan bir topluluktan örgüt olamaz. Ben avukatım ve 18 yaşından beri aktif ticaretin içerisindeyim. 17 Ocak 2025'te bazı aile bireylerim, çalışanlarım, çalışanlarımın aile bireyleri tutuklandı. 63 eylemden oluşan iddianamede 15 eylemden yargılanıyorum. Hakkımda iddia edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Suç örgütü üyesi değilim. Örgütün varlığını kabul etmiyorum. Örgüt üyeleri olduğu iddia edilen kişiler ağabeylerim, akrabalarım ve şirket çalışanlarıdır. Bugüne kadar çalışmalarım sonucu edindiğim kazanımlarımla şirket hisselerine haiz oldum. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü elebaşı değildir. Benim sahibi veya ortağı olduğum şirketler üzerinde talimat verme yetkisi yoktur. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendi isteğiyle Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya seçim çalışmalarında kullanması için araç verdi. Aziz İhsan Aktaş, alacaklarımızın tamamının ödenmesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Oya Tekin ve Celal Tekin'le görüştü. Alacağımızın tamamının ödenmesi için 1 milyon dolar talep edildi. Ankara'da ağabeyim Ramazan Murat Aktaş tarafından üç farklı şubeden çekilen 1 milyon dolar Aziz İhsan Aktaş'a verildi. Ağabeyim, Ankara'daki evimizde paraları Celal Tekin'e teslim etti. Söz konusu ödeme sonrası aynı gün 75 milyon lira hakediş ödemesi de yapılmıştı" şeklinde konuştu.

Duruşma, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi. - İSTANBUL