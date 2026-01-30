Aziz İhsan Aktaş davasında eski İSFALT Muhasebe Müdürü savunma yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aziz İhsan Aktaş davasında eski İSFALT Muhasebe Müdürü savunma yaptı

30.01.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin düzenlendiği iddia edilen suç örgütüne yönelik davanın 4'üncü gününde, eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş savunma yaptı. Mahkeme, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı 3 Şubat'a erteledi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 4'üncü gününde devam ediliyor. Duruşmada eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş savunma yaptı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek, ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık ilk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada 4'üncü gününde sanıklar savunma yaptı. Duruşmaya bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanık eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş yaptığı savunmasında, "Bu ihale kapsamında hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. İhale yapan müdürlükte değildim, dolayısıyla elimde olmayan bu bilgileri üçüncü bir kişiyle paylaşmam mümkün değildir. Benim bu ihale kapsamında bir sorumluluğum bulunmamaktadır ama yine de hukuka aykırı olarak tutuklanmış bulunmaktayım. Benim komisyondaki görevim yalnızca mali konularla ilgilidir. Komisyonda asıl sorumluluğu olanlar tutuksuz yargılanmaktadır. 1 Şubat 2021 tarihi ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında görev yaptım. Sonrasında görevime son verildi" dedi.

Sağlık sorunları bulunduğunu belirten Aktaş, tahliyesini talep ederek, "İhaleye fesat karıştırma, kasten işlenen bir suçtur. Benim böyle bir durumum hiçbir zaman olmadı. Suçlamalarla ilgili somut delil bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının ardından duruşmayı 3 Şubat Salı gününe ertelendi. Pazartesi günü sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İhsan Aktaş, 3. Sayfa, Mahkeme, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aziz İhsan Aktaş davasında eski İSFALT Muhasebe Müdürü savunma yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:15:01. #7.11#
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş davasında eski İSFALT Muhasebe Müdürü savunma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.