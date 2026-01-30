Aziz İhsan Aktaş davasında eski İSFALT Muhasebe Müdürü savunma yaptı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 4'üncü gününde devam ediliyor. Duruşmada eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş savunma yaptı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek, ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık ilk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada 4'üncü gününde sanıklar savunma yaptı. Duruşmaya bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanık eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş yaptığı savunmasında, "Bu ihale kapsamında hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. İhale yapan müdürlükte değildim, dolayısıyla elimde olmayan bu bilgileri üçüncü bir kişiyle paylaşmam mümkün değildir. Benim bu ihale kapsamında bir sorumluluğum bulunmamaktadır ama yine de hukuka aykırı olarak tutuklanmış bulunmaktayım. Benim komisyondaki görevim yalnızca mali konularla ilgilidir. Komisyonda asıl sorumluluğu olanlar tutuksuz yargılanmaktadır. 1 Şubat 2021 tarihi ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında görev yaptım. Sonrasında görevime son verildi" dedi.

Sağlık sorunları bulunduğunu belirten Aktaş, tahliyesini talep ederek, "İhaleye fesat karıştırma, kasten işlenen bir suçtur. Benim böyle bir durumum hiçbir zaman olmadı. Suçlamalarla ilgili somut delil bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının ardından duruşmayı 3 Şubat Salı gününe ertelendi. Pazartesi günü sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. - İSTANBUL