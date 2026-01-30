Aziz İhsan Aktaş davasında 4'üncü gün: Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Çalış savunma yapıyor - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş davasında 4'üncü gün: Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Çalış savunma yapıyor

30.01.2026 10:44
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması 4. gününde devam ediyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 4'üncü gününde devam ediliyor. Duruşma, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Çalış'ın savunması ile devam ediyor.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek, ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık ilk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. Duruşma 4'üncü gününde devam ediyor. Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya çok sayıda partili ve milletvekilleri de izleyici olarak katıldı. Duruşma, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Çalış'ın savunması ile devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

