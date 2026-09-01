Belediyede \'ATM personeli\' skandalı kaçak yakaladı

Bulgaristan'a giden tırın dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık'ın, 2020 yılında Konyaaltı Belediyesinde bankamatik personel olarak çalıştığının gün yüzüne çıkmasını sağlayan AK Parti Konyaaltı Belediye Meclis üyesi Murat Sevinç, "Sokaklarda fitne dağıtan bir tipti, buda muhalefetin işine geliyordu. Bu tür isimleri belediyelerde istihdam ettiler. Sokakta Suriye'den gelen insanları eleştiriyordu. Bugün kendisi bir tır dorsesinde kaçarken yakalandı" dedi

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" davası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve Bulgaristan'a giden bir tırın dorsesinin altında gizlenirken Gümrük Muhafaza memurları tarafından yakalanan Arif Kocabıyık'ın geçmişte Konyaaltı Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak kadroya alındığı ortaya çıktı. Kocabıyık'ın 8 ay Konyaaltı Belediyesi'nde hiç işe gelmeden bankamatik personel olarak çalıştığının ortaya çıkması o dönemde tepkilere neden olmuştu. Kocabıyık'ın 2020 yılında Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen döneminde belediyede çalışmaya başladığını ve yaklaşık 8 ay çalışmadan maaş aldığı ve "ATM personeli" olmasıyla gündeme gelen isimlerden birisi olan o dönem AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı yönetiminde bulunan Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi ve ve Grup Sözcüsü Murat Sevinç, "Pandemi döneminde bir duyum almıştık. Biz o dönem Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşlarımız vasıtasıyla bunu belediyeye sorduk. Tabii ki kaçamak cevap verdiler. Yazılı dilekçe ile müracaat ettik. Bunun akabinde ismi anılan şahsın Konyaaltı Belediyesi'nde çalıştığı, işe alındığı, tabii işe gelip gitmediği, bankamatik memur olarak görev yaptığı şeklinde bir tespitimiz oldu. Bizim baskımız sonucunda orada işten çıkartıldı. Ama belli bir dönem o dönemki belediye başkanı onu göreve almış" dedi.

"Bu tür isimleri belediyelerde istihdam ettiler"

Kocabıyık'ın sokak röportajlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti eleştirdiğini, bununda muhalefetin işine geldiğini söyleyen Sevinç, "Biliyorsunuz 2023 seçimleri öncesi bu tür sokak röportajlarıyla Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sürekli eleştiri yapıyordu. Sokaklarda fitne dağıtan bir tipti, buda muhalefetin işine geliyordu. Bu tür isimleri belediyelerde istihdam ettiler. Bunlardan birisi de Arif Kocabıyıktı, bizim tespitimiz neticesinde belediyeden işten çıkartıldı. Ama bankamatik memur olarak bir dönem çalıştı Konyaaltı Belediyesinde 8 ay gibi bir süre. Bunun yazılı olarak da bilgisini aldık. Daha sonraki süreçte sokak röportajına, Youtuberliğe döndü. Gördüğümüz gibi, hep fitne dağıtarak, sokaklarda yanlış bilgi vererek. Milleti birbirine kırdırarak para kazanmanın peşine düştü. Tabi ki buna o zamanki siyasilerde destek verdi. Bir dönem Meral Akşener ile fotoğraf çekindi, sonra iyi partiden milletvekili adayı oldu. Daha yeni geçenlerde Özgür Özel Yeni Parti olarak rozet taktı kendisine, ama birkaç gün sonra iptal edildi. Muhalefet bu tür insanları maalesef sahiplendi. Geldiğimiz noktada bu şahıs sokakta Suriye'den gelen insanları eleştiriyordu. Bugün kendisi bir tır dorsesinde kaçarken yakalandı. Böyle aciz bir vatandaş" ifadelerini kullandı.