Belediye Personeli Kılığına Giren Defineciler, Isparta'da Su ve Gaz Hatlarına Zarar Verdi

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Şehrin göbeğinde belediye personeli kılığıyla define kazısından tarihi lahit ve küp parçaları çıktı

Kepçe ile gelip kaldırımı kazan 4 şüpheli, elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verince yakalanmıştı

Isparta Müze Müdürlüğü ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu

Kazıya şahit olan vatandaş: "Belediyeden geldiğini söylediler ama bizim belediyemiz kaldırımdaki taşları kırmaz, bunlar bodoslama daldı"

ISPARTA - Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan dört kişi, kepçe ile geldikleri mahallede kaçak kazı yapmaya çalışırken elektrik ve doğalgaz hatlarına zarar verince yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası bulundu. Kazıya şahit olan vatandaş: "Belediyeden geldiğini söylediler ama bizim belediyemiz kaldırımdaki taşları kırmaz, bunlar bodoslama daldı" dedi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında 115. Cadde üzerinde, Kara Kadir Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kepçe ile gece caddeye gelen Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, incelemesinde şüphelilerin belediye personeli olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazılan yerden boş küp parçaları ve lahit çıktı

Sabah saatlerinde bölgeye gelen Isparta Müze Müdürlüğü ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu. Açılan çukur yine ekiplerce kapatıldı.

"Cadde üzerinde gözcüleri vardı"

Olayı anlatan görgü tanığı Metin Yiğit, şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde pastanede çay içiyorduk, bir tane kepçe geldi. Şaşırdık, 'Bu saatte burada kepçenin ne işi var?' dedik. Devamlı bu camiye geliriz. Daha sonra gidip kazı yapanlara nereden geldiklerini sordum. Turuncu fosforlu yelek giymişlerdi. Bana, burada su kaçağı olduğunu ve ona bakmak için belediyeden geldiklerini söylediler. Ancak burada bir su kaçağı olsa, cami başkanı bilir diye cevap verdik. Isparta Belediyesi ekipleri gelse, bu kaldırımdaki taşlara zarar vermez. Ama bunlar bodoslama daldı. Biz orada uyandık. Anlamamazlıktan geldik ve yarım saat kadar ne yaptıklarını izledik. Bunlar beş kişiydi ve cadde üzerinde gözcüleri vardı. Bizi saf zannediyorlar. Bu sırada görüntülerini çektik. Daha sonra polis ekipleri geldi. Şüphelilerden biri kaçmaya çalıştı ama İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Bey, şahsı bizzat yakaladı."

"30 yıl önce de burada sikke bulunmuştu"

Mahalle esnafı Murat Urköse, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Dün akşam dükkanımı kapatıp giderken kepçenin çalıştığını gördüm. Hatta üzerlerinde belediye ekiplerinin kıyafetleri vardı. Olayı haberlerden öğrendim. Sabah gelip baktığımda, kazdıkları yerde desenli taşlar vardı ama define olup olmadığını bilmiyorum. Geçtiğimiz yıllarda burada bir cami yıkımı olmuştu, o yıkımda da desenli taşlar bulunmuştu. Herhalde bundan şüphelenerek arama yaptılar. Yaklaşık 30 yıl önce de aşağıdaki Mehmet Camii'nin yıkımında çok sayıda sikke bulunmuştu."

Belediye ekiplerinin kazı yapılan alanı kapatmasıyla son bulan olayda, soruşturma devam ediyor.